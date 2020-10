Città Studi Biella, i corsi HACCP stanno per ripartire a novembre

La Città Studi Biella mette nuovamente a disposizione i suoi spazi e i suoi docenti a tutti coloro che hanno necessità di seguire il corso di igiene alimentare per l’HACCP.

I corsi si articolano in due tranche. La prima è costituita da un corso base della durata di 8 ore, mentre il solo corso di aggiornamento avrà una durata di 4 ore.

I corsi si sono tenuti con le stesse modalità anche nello scorso mese di Settembre e si ripeteranno il giorno 4 Novembre 2020.

I corsi di HACCP (acronimo dall'inglese Hazard Analysis and Critical Control Points, traducibile in sistema di analisi dei pericoli e punti di controllo critico) sono destinati a tutti coloro che producono e somministrano generi alimentari e che sono responsabili della sicurezza igienica degli alimenti e delle bevande che producono e che servono al pubblico.

Come specificato dal manuale operativo che deve essere pedissequamente seguito in ogni punto, l’HACCP (Analisi dei Rischi e Punti Critici di Controllo) è un insieme di procedure che sono finalizzate a rendere più efficiente e soprattutto a rendere misurabile la qualità dell’autocontrollo a cui sono tenuti i produttori e i somministratori di cibi e bevande.

Per fare alcuni esempi pratici, i lavoratori di un’azienda alimentare devono essere educati al HACCP, così come devono esserlo i cuochi e i lavoranti delle cucine di un qualsiasi ristorante. Anche baristi, macellai, panettieri e semplici camerieri devono conoscere le norme di legge vigenti per la gestione dei rischi alimentari, quindi i corsi di HACCP sono rivolti a un gran numero di lavoratori con specializzazioni e mansioni professionali differenti.

Per partecipare a entrambi i corsi di HACCP non è necessario disporre di alcun prerequisito: non è necessario aver conseguito uno specifico titolo di studi e non è richiesto neppure presentare alcun tipo di credenziale lavorativa (curriculum, lettera di presentazione o altro).

Claudio Santilli del team di Reviewbox commenta che la diffusione capillare della formazione sul HACCP è più che necessaria in questo momento storico: “Tra il 2008 e il 2018 l’Italia, soprattutto nei centri storici, ha conosciuto un vero e proprio boom di nuove aperture. Ristoranti, bar, pub hanno preso il posto di altre attività commerciali. Tra il 2016 e il 2018 in Emilia il numero di bar e ristoranti è aumentato del 14,4%, e in Italia ristoranti etnici sono cresciuti del 40% negli ultimi 5 anni. L’enorme concorrenza spinge i gestori a tagliare le spese ritenute inutili, tra cui rientra quella per la formazione del personale sul HACCP, ma anche la manutenzione e sostituzione di elettrodomestici logori e non più adeguati alla corretta produzione e conservazione alimentare. Si tratta di un comportamento assolutamente irresponsabile, per cui sono previste fortissime sanzioni”.

Non si tratta dell’unico corso di formazione orizzontale organizzato a Città Studi: lo scorso Settembre si è tenuto anche un corso per l’utilizzo del defibrillatore, destinato non soltanto a chi lavora nell’ambito sanitario ma anche a chi lavora a stretto contatto con un gran numero di persone in sedi per attività sportive e ricreative (palestre, associazioni dilettantistiche, scuole eccetera).