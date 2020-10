Fermato a posto di blocco, non convince i Carabinieri: nei guai biellese

Biellese nei guai. Nella notte tra sabato e domenica, un 47enne è stato fermato alla guida della propria auto nella zona di Andorno Micca dai Carabinieri della Stazione locale. Da subito il comportamento dell'uomo è apparso poco lucido ai militari dell'Arma che lo hanno immediatamente sottoposto ad alcoltest constatando che i sospetti erano più che fondati.

Nel corpo l'uomo aveva un tasso di quasi 3 gr/l: ai Carabinieri non è rimasta altra scelta che procedere al ritiro della patente e al sequestro amministrativo del mezzo, oltre che denunciare il conducente per guida in stato di ebbrezza.