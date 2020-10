Casa distrutta dalle fiamme, incendio devastante a Camandona VIDEO

Incendio di immani proporzioni questa mattina, 13 ottobre, a Camandona, dove tre piani di un vecchio edificio situato in frazione Vacchiero sono andati completamente distrutti. A causare il rogo, secondo le prime ricostruzioni, un nido di calabroni che avrebbe preso fuoco all'interno del camino surriscaldandolo.

Il fumo ha invaso molto velocemente la stanza e le fiamme si sono propagate nei piani superiori raggiungendo anche l'abitazione confinante. Sul posto si sono precipitati 8 mezzi dei Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone che sono riusciti a domare le fiamme appena in tempo, salvando così dalla distruzione la seconda abitazione.

Al momento alcune squadre sono rimaste sul posto, impegnate nelle operazioni di smassamento e messa in sicurezza. L'edificio da cui è partito il rogo è stato dichiarato inagibile dopo i dovuti sopralluoghi; danni anche nell'altra abitazione ma è agibile. Sono in corso ora gli accertamenti dei Carabinieri di Mosso. Fortunatamente non si sono registrati feriti.