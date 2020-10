Incidente stradale senza gravi conseguenze ieri sera, 12 ottobre, alla rotonda di via Cottolengo, a Biella. Per cause da accertare due auto si sono scontrate in prossimità della rotatoria, riportando qualche danno alla carrozzeria.

Fortunatamente i due conducenti non hanno riportato ferite nel sinistro e, in seguito, hanno proceduto alla compilazione del modello Cid. Sul posto gli agenti di Polizia per rilievi e controllo della viabilità.