Dorzano, presto la chiusura del primo ingresso dalla Biella-Santhià

La moderazione della velocità e l'aumento della sicurezza stradale sulle vie di accesso al paese.

Queste le motivazioni in base alle quali il Comune di Dorzano ha deciso di chiudere il primo ingresso al paese dalla provinciale Biella-Santhià in direzione Santhià, dove, nelle prossime settimane, saranno poste delle barriere in cemento.

Una volta eseguita questa modifica della viabilità, Dorzano sarà raggiungibile dalla rotonda corrispondente al supermercato Unes sita sulla stessa Biella-Santhià.

Intanto domani, mercoledì 14 ottobre, alle 21 al salone polivalente, è convocata una sessione straordinaria del consiglio comunale, che si terrà a porte chiuse.

All'ordine del giorno le ratifiche delle variazioni di bilancio adottate della giunta comunale il 23 luglio ed il 29 agosto, l'approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato relativo al triennio 2021/2023, e della convenzione per il servizio di tesoreria comunale per il medesimo triennio. Completano il programma di lavori l'adesione all'ente culturale e di promozione sociale "Associazione degli Antichi Borghi di Baraggia", l'acquisizione di aree finalizzatee ad ampliare un tratto di via San Rocco e lo svincolo con via Giovanni Beduglio, e la lettura e approvazione del verbali della seduta del 23 luglio.