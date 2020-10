Valdilana, riapre la strada d'accesso alle scuole di frazione Ronco

Buone notizie a Valdilana. Da venerdì 9 ottobre la strada di accesso ai plessi scolastici situati in frazione Ronco, proveniente dalle frazioni Sant'Antonio e Mazzucco, è riaperta. E’ stata riaperta anche la strada provinciale 105 Mosso – Veglio fino all’imbocco del viadotto, mentre per la strada comunale fino alle frazioni Boschi e Garbaccio e consentito il solo accesso pedonale. Come si legge sul sito del Comune, rimane chiuso per accertamenti tecnici il viadotto tra Mosso e Veglio.