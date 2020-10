Ordine dei Medici Chirurghie e Odontoiatri, confermata la presidenza a Franco Ferrero

A seguito delle elezioni svoltesi il 3-4-5 ottobre viene confermato Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Biella, fino alla fine del 2024, il dr. Franco Ferrero. Lo affiancheranno il dr. Luca Robiolio che ricoprirà la carica di Vice Presidente, il dr. Sergio di Bella ricoprirà il ruolo di Tesoriere mentre la carica di segretario è assunta dal dr. Antonio Morra.

Il Consiglio sarà inoltre composto dai dr.Bramini Claudio, dal dr. Nicolò Errica, dal dr. Stefano Giordanetti, dal dr. Pietro Sozzi e dalla dr.ssa Annalisa Zavallone.

La Commissione Albo Odontoiatri sarà costituita dal dr. Franco Motta in veste di Presidente della Commissione, dal dr. Gabriele Jon come Vice Presidente. Gli altri componenti saranno il dr. Carlo Maffei e il dr. Giancarlo Motta.

Il Collegio dei Revisori sarà composto dai dr. Davide Stagno dal dr. Maurizio Falloni e dalla dr.ssa Pamela Pastorello. Il Presidente dr. Ferrero ringrazia i Colleghi che hanno partecipato alla tornata elettorale facendo registrare già alla prima convocazione una grande affluenza, a dimostrazione del grande senso di appartenenza alla professione e di responsabilità della categoria medica.

“Da oggi -dichiara Ferrero- siamo investiti di nuove responsabilità e confermeremo il nostro impegno con sempre maggiore stimolo a migliorare l’unità e il valore della professione. Come Presidente voglio ringraziare tutti i colleghi per la partecipazione, che è un grande segno di vitalità dell’Ordine e per le tante dimostrazioni di affetto, sostegno e stima verso il lavoro svolto in questi tre anni".