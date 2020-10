Cossato, lavori allo svincolo della Superstrada: possibili disagi al traffico

Lavori all'orizzonte a Cossato. Il Comune informa sul proprio sito istituzionale che, a partire da domani, mercoledì 14 ottobre,verranno eseguiti lavori di manutenzione alle linee elettriche della pubblica illuminazione in prossimità dello svincolo della Superstrada, all'innesto per le direzioni di Valdilana e Mottalciata, che comporteranno la parziale deviazione del traffico veicolare lungo la Superstrada, in entrambi i sensi di marcia.

Il traffico verrà deviato verso le vicine rotatorie laterali per essere poi nuovamente immesso in Superstrada. Il disagio sarà limitato alle giornate di mercoledì 14 e giovedì 15, poi i lavori proseguiranno senza provocare alcun problema al traffico.