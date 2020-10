Biella, lavori in via Galilei: ecco tutte le informazioni

Lavori in corso a Biella. Cordar informa che, a causa di lavori di manutenzione della rete fognaria, è istituito il divieto di transito e di sosta, con rimozione forzata in ambo i lati, in via Galileo Galilei nel tratto tra via Repubblica e via Italia dalle 8.30 del 13 ottobre alle 24 del 27 ottobre, eccezion fatta per i veicoli a seguito del cantiere, residenti con posto auto interno e aventi diritto, nel tratto interessato dai lavori.

Inoltre, è istituito il divieto di transito nell'intersezione formata da via Galileo Galilei, via Italia e via Marocchetti e il tratto di via Marocchetti, compreso tra via Ramella Germanin e via Italia, dalle 8 del 13 ottobre alle 24 del 16 ottobre, ad eccezione dei veicoli a seguito del cantiere, residenti e aventi diritto.