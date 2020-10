Asl Biella, presentato il vaccino antinfluenzale. Perchè è necessario farlo

Parola d'ordine è mantenere alta l'attenzione. Non solo per il Covid ma anche per l'imminente arrivo dell'influenza che quest'anno ha una valenza molto particolare proprio per il sovrapporsi dei due virus. E così Asl Biella e farmacie si uniscono per trasmettere il messaggio di quanto sia importantissimo vaccinarsi. La Regione Piemonte ha ampliato il bacino inserendo anche i soggetti compresi tra i 60 e 64 anni e insiste di procedere su operatori sanitari, ospiti della case di riposo, forze dell'ordine, insegnanti oltre a tutte le altre categorie a rischio. "A fronte di queste motivazioni -commenta il direttore generale Asl Biella, Diego Poggio- hanno raddoppiato le dosi passando dalle 27 mila persone vaccinate in tutto il territorio biellese a oltre 50 mila dosi". Lunedì 26 ottobre avrà inizio la campagna di vaccinazione antinfluenzale. L'Asl di Biella promuove e raccomanda la vaccinazione a tutte le persone che vogliono evitare l'influenza e che non presentano specifiche controindicazioni. La vaccinazione antinfluenzale è il mezzo più efficace e sicuro per prevenire sia l'influenza che le sue complicanze. In questo periodo di pandemia effettuare la vaccinazione rappresenta anche uno strumento importante per facilitare la diagnosi differenziale dei casi sospetti di COVID, considerato che i sintomi più comuni alle due patologie (tosse, raffreddore, febbre, mal di gola) sono sovrapponibili. La vaccinazione può facilitare una riduzione degli accessi al pronto soccorso e ai reparti ospedalieri. "Siamo abituati a vedere l’influenza come una patologia ma è una malattia che ha valenza pericolosa con 8/9 mila casi di decesso annui in Italia dovuti a complicanze -precisa il direttore sanitario Francesco D'Aloia-. Quest’anno l’influenza si sovrappone al Covid con la necessità di scindere una dall’altra, un fattore non sempre semplice. L'auspicio è che ci sia il passaggio di informazione per portare un aumento delle persone a vaccinarsi".

"Il vaccino antinfluenzale è sicuro con poche controindicazioni -commenta il medico del reparto vaccinazioni, Adriano Paganin insieme a Poggio e D'Aloia-. È uno dei farmaci più sicuri con un tasso di sicurezza elevato. Il vaccino ha effetti collaterali bassi e il rapporto efficacia controindicazioni è uno dei più elevati".

A chi è rivolto il vaccino antinfluenzale e chi ne ha diritto gratuitamente

• le donne che all'inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza e nel periodo post partum;

• i soggetti dai 6 mesi ai 64 anni di età affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza in particolare Soggetti affetti da patologie croniche polmonari, cardiocircolatorie, gastrointestinali ed epatiche, del rene e del sangue, diabete e obesità, immunodepressioni congenite o acquisite, malattie croniche neuromuscolari e soggetti che devono essere sottoposti ad importanti interventi chirurgici, i ricoverati presso strutture per lungodegenti, familiari di soggetti fragili, personale sanitario, addetti ai pubblici servizi (ad esempio Vigili del fuoco, Forze dell'ordine) e altre categorie meglio specificate nella Circolare Ministeriale del 4 giugno 2020;

• i soggetti dai 65 anni in poi. Per quest'anno la circolare ministeriale del 4 giugno 2020, prevede anche la gratuità dai 60 ai 64 anni. La vaccinazione antinfluenzale è comunque raccomandata in età pediatrica dai 6 mesi ai 6 anni per la frequente incidenza, in questa fascia di età, di infezioni delle vie respiratorie.

La vaccinazione antinfluenzale anche quest'anno sarà somministrata dai MMG e PLS presso i loro ambulatori e in orari definiti. Chi volesse vaccinarsi su base volontaria può acquistare in farmacia il vaccino facendolo somministrare dal proprio MMG o PLS.