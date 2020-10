A Cossato una nuova ambulanza, donata da un privato cittadino in memoria di moglie e figlio

La comunità di Cossato si dà appuntamento in Piazza Municipio per l'inaugurazione della nuova ambulanza di emergenza, donata da un privato cittadino in memoria della moglie e del figlio mancati prematuramente. La nuova ambulanza sarà impiegata per i servizi di trasferimento sanitario dai vari presidi ospedalieri.

La cerimonia avrà luogo domenica 18 ottobre con la Santa Messa delle 10.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta; a seguire verrà svelato il nuovo mezzo a tutta la popolazione e aperitivo di saluto.