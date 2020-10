Casapinta al passo con l'innovazione: in arrivo la fibra ottica

Nei mesi di Luglio e settembre, a Casapinta, sono iniziati i lavori strutturali x la conseguente posa della fibra ottica. Sono stati sostituiti pali e linee elettriche obsolete in quanto la fibra in alcuni tratti utilizzerà le linee elettriche esistenti.

Questo ha comportato un rinnovamento dei pali di sostegno deteriorati nonché la completa sostituzione di interi tratti di cavi elettrici, con un conseguente efficientamento, sia per l’uso pubblico che privato. Il 6 ottobre sono iniziati i lavori per la posa della fibra ottica partendo dal Bivio Parin, incrocio con Crosa, Strona, Mezzana, per proseguire verso tutta Casapinta. La posa toccherà tutta la strada provinciale che attraversa il paese, nonché tutte le strade comunali e per fine anno la fibra ottica sarà posata su tutto il territorio comunale.

I cittadini di Casapinta dovranno poi attendere che i provider che gestiranno la rete propongano le tariffe di connessione, con il solo pagamento dell'attivazione e canone. Un grande passo avanti per Casapinta con una amministrazione sempre attenta all'innovazione al servizio dei cittadini.

UN ALTRO BUON MOTIVO X VENIRE AD ABITARE A CASAPINTA.