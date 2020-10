All'Ultra Trail Castelli Bruciati bene la pattuglia biellese

Non solo Biella Santuario d'Oropa, alla Ultra Trail dei Castelli Bruciati (100 km) buona la prestazione di atleti biellesi e molto conosciuti in provincia, giunti nelle prime 60 posizioni. In classifica finale spiccano il 13° posto di Giulio Enoch (Runcard) con il tempo di 11h 31'14'', 23° Fabrizio Valle (Amici del Mombarone) con 12h 26' 01'', 33° Gianluca Slanzi (La Vetta Running) in 13h 10' 09'', 56° Alessandro Zifiglio (Gsa Pollone) in 14h 09' 17''.

L'Ultra Trail dei Castelli Bruciati si è corso a Mombello Monferrato nell'astigiano sabato 10 ottobre. 148 gli atleti partenti mentre gli arrivi sono stati 138. A vincere la gara il romeno Ioan Maxim della Dynamic Centre Valle Belbo con il tempo di 10h 09' 40'' a pari merito con Oliviero Ignazio Bosatelli del G.S. Orezzo.