ll Governo accoglie l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia per ampliare il fondo alluvioni e inserire il Piemonte e la Liguria per la ricostruzione

"In data odierna è stato approvato ordine del giorno a prima firma del sottoscritto collegato al c.d. Decreto Agosto con cui si impegna il Governo ad ampliare il Fondo Alluvioni e inserire il Piemonte e la Liguria al fine di velocizzare la risposta dello Stato per la ricostruzione dei territori. La discussione è stata particolarmente animata per via del manifesto disinteresse iniziale del Governo: ho difeso con durezza un territorio, quello biellese e piemontese in genere, che non ha mai chiesto nulla e ha sempre dato. Ora quel territorio necessita di risposte immediate. Dopo l'intervento il Governo ha dato parere favorevole approvando l'ordine del giorno. Una vittoria di tutto il territorio".

On. Andrea Delmastro Delle Vedove - FdI