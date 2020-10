A Sordevolo tassa rifiuti 2020 con le tariffe del 2019

Il Consiglio Comunale di Sordevolo del 30 settembre ha deciso di applicare alla tassa rifiuti 2020 le tariffe 2019, come dichiara il sindaco Alberto Monticone: "Il ruolo TARI sul 2020 avrà le tariffe del 2019 in attesa del piano finanziario di Cosrab con i relativi conteggi. Eventuali adeguamenti e conguagli saranno inseriti nel ruolo del 2021 come permette di fare la legge ".

In tema di imposte l'assemblea ha inoltre apportato alcune modifiche al regolamento IMU. "Abbiamo aggiornato il regolamento - spiega il primo cittadino - inserendo alcune parti previste dalla normativa attualmente in vigore. Da quest'anno IMU e TASI costituiscono imposta unica con una sola aliquota, per la quale avevano già rettificato una delibera dell'anno scorso che prevedeva un aliquota per ogni imposta".

Approvati anche il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023 ed il regolamento per la gestione ed alienazione del patrimonio immobiliare. "Si tratta di adempimenti - precisa il sindaco - che la legge ci impone di fare ogni anno per i tre anni successivi in tema di programmazione, che può essere comunque modificata, come è successo quest'anno per le manifestazioni".