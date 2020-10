Sempre + Digital Commerce 2020, a Vigliano laboratori formazione e aggiornamento per imprese e commercianti

Il comune di Vigliano Biellese ha promosso, all'interno di Agenda Digitale Biella, il progetto “Sempre+ Digital Commerce 2020”, per fornire a tutti gli operatori economici, utili informazioni per orientarsi nel mondo della vendita online.Vendite che si sono incrementate in modo significativo in questi ultimi tempi, anche e soprattutto a seguito del periodo emergenziale causato dal Covid-19.

Tale progetto prevede un ciclo di laboratori, a partire da martedì 20 ottobre, per imprese, artigiani e commercianti che si stanno affacciando al mercato digitale. Si svolgerà con frequenza bi-settimanale, attraverso 8 moduli online, distribuiti su un arco di 4 settimane, con inizio nel tardo pomeriggio e sarà costituito da 60’ di didattica e 30’ di discussione. Per info, programma e iscrizioni sono consultabili i link presenti sul sito del comune di Vigliano Biellese.