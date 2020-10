Premio “Biella letteratura e industria”, il 17 ottobre incontro tra studenti e finalisti

Fra le iniziative collegate al “Premio Biella Letteratura e Industria”, edizione 2020, il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese e Città Studi Biella, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Biella e della Provincia di Biella e la collaborazione di Video Astolfo sulla Luna, hanno bandito un concorso aperto a tutti gli studenti delle scuole medie superiori del Piemonte dal titolo “Una domanda per autore”, presentato a giugno, in occasione della conferenza di presentazione dei finalisti del Premio. Il progetto nasce dalla volontà di fare sentire gli studenti “protagonisti” di cultura, in un evento collegato al premio a loro espressamente dedicato, e di promuovere la conoscenza e la lettura delle opere finaliste della XIX edizione del premio tra i giovani.

Il Premio Biella Letteratura e Industria, presieduto da Paolo Piana, rappresenta un unicum in Italia perché ricerca e premia opere che uniscono l’indagine sul mondo industriale all’istanza letteraria, e che si pongono specificamente l’obiettivo di raccontare modelli di trasformazione della società italiana con riferimento generale alla realtà socioeconomica e alla cultura dell’impegno, del rischio di impresa, dei valori come l’imprenditorialità.

Il Premio è destinato a un’opera di autore italiano o straniero in traduzione italiana, e ad anni alterni premia opere di Narrativa o Saggistica.

Ricordiamo i finalisti della XIX edizione:

Michele Ainis, con Demofollia. La Repubblica dei paradossi (La nave di Teseo) scrive un saggio lucido e sferzante che mette in luce tutte le incongruenze, i cortocircuiti, le manchevolezze e i paradossi di un sistema democratico che, per essere rimesso in sesto, va prima analizzato e compreso.

Maria Paola Merloni, con Oggi è già domani. Vittorio Merloni vita di un imprenditore (Marsilio) racconta la storia del padre e della sua azienda, una testimonianza viva, un modello di ispirazione per il coraggio delle scelte, la passione per il lavoro, la responsabilità verso il bene collettivo.

Adriano Prosperi, con Un volgo disperso. Contadini d’Italia nell’Ottocento (Einaudi) descrive la subalternità della realtà contadina nella storia europea dei secoli scorsi e racconta di una classe cancellata dalla cultura dominante, rappresentata attraverso inchieste, statistiche e topografie sanitarie.

Luca Ricolfi, con La società signorile di massa (La nave di Teseo) introduce una nuova, forse definitiva, categoria interpretativa, che scardina le idee correnti sulla società in cui viviamo.

Salvatore Romeo, con L’acciaio in fumo. L’Ilva di Taranto dal 1945 a oggi. (Donzelli) ripercorre una vicenda in cui storia economica e storia d’impresa, storia urbana e storia ambientale, storia politica e storia sociale si intrecciano facendo emergere il racconto di una città e della sua interazione con la fabbrica.

Gli studenti sono invitati a formulare una domanda da rivolgere a uno dei finalisti dell’edizione 2020 del Premio Biella Letteratura e Industria, previa lettura delle opere in concorso, senza attività didattica in presenza.

Un video tutorial, realizzato dai giornalisti della giuria e pubblicato sulla pagina Facebook del Premio darà indicazioni pratiche agli studenti su come fare un’intervista efficace

.Sul sito del premio www.biellaletteraturaindustria.it sono riportate tutte le indicazioni per l’iscrizione al concorso, le informazioni relative ad opere ed autori e la registrazione dell’evento on line, tenutosi nel giugno scorso, con le interviste ai protagonisti di questa XIX edizione.

Il 17 ottobre, in occasione dell’incontro degli autori con il pubblico, in modalità on line o in presenza presso la Biblioteca di Città Studi a Biella, gli studenti partecipanti avranno l’opportunità di conoscere i finalisti e trarre spunti per le loro domande.

La scadenza per la consegna degli elaborati è il 3 novembre 2020.

Il 13 novembre, in occasione della cerimonia conclusiva del Premio Biella Letteratura e Industria, avrà luogo un evento espressamente dedicato al concorso scuole nel corso del quale gli studenti potranno rivolgere le loro domande agli autori finalisti collegati in videoconferenza.

La giuria, composta da (Maria Teresa Furci - Presidente), Pier Francesco Gasparetto, cinque rappresentanti del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, un giornalista per testata locale, un docente per ogni istituto scolastico e Beppe Anderi) selezionerà le 3 migliori domande per ogni opera finalista.

Le domande selezionate saranno premiate alla cerimonia finale del Premio Biella Letteratura e Industria, quando verrà svelato il nome del vincitore della XIX edizione.

Il primo premio sarà di 500 euro, tra gli altri premi: un corso di formazione dal titolo “A scuola d’impresa”, la baseball cap su misura CB1935 e sneaker Yuool.

Tutte le domande finaliste scelte dalla giuria, anche se non saranno premiate, verranno pubblicate su Facebook e verrà chiesto agli autori a cui sono indirizzati di rispondere.