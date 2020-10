Dal Nord Ovest - Investita alla rotonda, pensionata morta: dramma nella vicina Santhià

È spirata poco dopo il ricovero in ospedale la pensionata santhiatese coinvolta, lunedì mattina, in un incidente all'altezza della rotonda di via 2 giugno.

Ancora al vaglio delle forze dell'ordine la dinamica dell'incidente: la donna, 80 anni, stava percorrendo il tratto stradale in bicicletta, quando è entrata in collisione con una vettura, finendo a terra e riportando gravissime ferite e lesioni. Purtroppo inutile il ricovero d'urgenza all'ospedale di Novara, dove è stata trasportata con l'elisoccorso e dove, purtroppo, è deceduta poco dopo.