Salussola, binocolo panoramico distrutto dai vandali. Sindaco: “Danno da oltre 3mila euro”

Colpito uno dei simboli caratteristici del comune di Salussola. Nei giorni scorsi, mani ignote hanno distrutto il binocolo panoramico del Belvedere, situato nei giardini, a pochi passi dal Municipio. Conosciuto dalla comunità biellese, il binocolo era utilizzato per osservare gratuitamente la pianura circostante e le montagne biellesi, indicate in una mappa visiva con nomi e altitudini.

Ora non sarà più possibile: lo strumento è stato fatto a pezzi e sradicato dalla sua postazione. Un gesto che ha indignato l'intera comunità. “È un danno per tutti i cittadini – commenta amareggiata il neo sindaco Manuela Chioda - Penso ad una ragazzata: purtroppo non vale il detto che chi rompe paga anche perchè purtroppo non è un'area videosorveglianza. Da una prima stima, pensiamo ad un danno tra i 3 e 4mila euro. È uno strumento che poteva far da stimolo al discorso turistico che come amministrazione vogliamo incentivare per i prossimi anni”.