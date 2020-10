Gaglianico, la fidanzata non risponde alle chiamate e il giovane allerta le forze dell'ordine

Attimi di paura per un giovane biellese residente a Gaglianico, questa notte all'1. Il 23enne è uscito di casa per portare a passeggio il cane. Al rientro però i vicini di casa lo hanno sentito urlare per richiamare l'attenzione della fidanzata, rimasta all'interno ad attenderlo. Allarmati hanno così avvisato i soccorsi.

E' intervenuta una pattuglia dei Carabinieri alla quale il giovane avrebbe riferito di temere che la ragazza potesse essere stata colta da malore. A quel punto, pur di entrare nell'abitazione, il ragazzo ha rotto un vetro di una finestra. Una volta all'interno la sua coetanea però non c'era più. Contattata, avrebbe riferito di stare bene e di essere semplicemente ritornata a casa.