Grosso spavento ma fortunatamente nessuna conseguenza grave per il motociclista rimasto coinvolto sabato in un sinistro autonomo lungo la Provinciale per Zimone, nel territorio di Cerrione. A bordo con lui il figlio di 10 anni.

Dalle prime ricostruzioni, sembra che il conducente abbia perso il controllo della moto finendo la sua corsa fuori strada. Entrambi non sono rimasti feriti nell'incidente. Sul posto 118 e Polizia per i rilievi del caso.