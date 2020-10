Coppia cade in moto al curvone della Superstrada, donna in ospedale

Traffico rallentato ieri sera, intorno alle 18.45, per un sinistro stradale autonomo avvenuto nel curvone della Superstrada, all'uscita per Biella. A rimanere coinvolta una coppia in moto caduta sull'asfalto per cause ancora da chiarire. Lievi lesioni per la donna trasportata in ospedale per le cure del caso dai sanitari del 118, intervenuti sul posto insieme agli agenti di Polizia. Indenne il marito.