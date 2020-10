Biella, la Polizia "scova" slot machines irregolari. Sanzione e chiusura dell'esercizio commerciale

Guai per il gestore di un locale con all'interno slot machines iregolari. La Polizia sta continuando ad effettuare i controlli finalizzati alla prevenzione ed al contrasto degli illeciti amministrativi in materia di gioco e scommesse. In particolare, la Squadra Amministrativa della Questura intervenuta all'interno del capoluogo, ha constatato la presenza di due apparecchi da intrattenimento - meglio noti come slot-machines - non conformi alla vigente normativa e prive del collegamento obbligatorio alla rete telematica del Concessionario autorizzato dall'Agenzia Dogane e Monopoli.

Al titolare e all'installatore, oltre al sequestro amministrativo degli apparecchi, è stata contestata la violazione prevista dall'articolo 110 che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 (euro) per ciascun apparecchio e la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da 30 a 60 giorni nei confronti di chiunque "produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico in circoli o associazioni di qualunque specie", apparecchi che non rispondano alle caratteristiche previste.