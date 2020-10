Covid non ferma Festival del Fumetto, a Candelo interesse e curiosità tra mostre e incontri FOTO

Il Ricetto di Candelo apre le porte al mondo dei fumetti. Nutrita partecipazione e curiosità per la sesta edizione del Festival, andato in scena ieri, 11 ottobre, e realizzato quest'anno osservando tutte le misure di sicurezza necessarie, come l'obbligo di mascherina, il rispetto delle distanze e molto altro. Incontri, mostre a tema e presentazioni hanno accompagnato i visitatori in un percorso davvero coinvolgente. Presentata, per l'occasione, la terza edizione del concorso artistico di fumetto “Premio Nuvolosa” alla presenza di organizzatori e autorità.