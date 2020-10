Comitato Associazioni dell'Arma: "Anche questa festa sarà dedicata a un Eroe biellese"

Nella riunione del Consiglio del Comitato d’Arma Biella del 9 ottobre, si è confermato il progetto già deliberato per quest’anno, ma annullato per gli avvenimenti, di celebrare la nostra annuale Festa il prossimo anno, a una data da confermare in base alla situazione del momento.

Anche questa Festa sarà dedicata a un Eroe Biellese, perché la sua memoria rimanga fulgida nella nostra Storia ed è stato confermato il nominativo del Capitano di Fregata Carlo Fecia di Cossato, Medaglia d'Oro al Valor Militare, che meglio di altri rappresenta la dedizione assoluta alla Patria, l'eroe dimenticato vittima di una storiografia ideologizzata, fedele a un ideale superiore per cui vale la pena morire.

La motivazione della Medaglia d’Oro rappresenta meglio di una biografia chi fu l’Uomo: “Valente e ardito comandante di sommergibile, animato, fin dall’inizio delle ostilità, da decisa volontà di successo, durante la sua quinta missione di guerra in Atlantico affondava quattro navi mercantili per complessive 20516 tonnellate ed abbatteva, dopo dura lotta, un quadrimotore avversario.

Raggiungeva così un totale di 100.000 tonnellate di naviglio avversario affondato, stabilendo un primato di assoluta eccezione nel campo degli affondamenti effettuati da unità subacquee. Successivamente, comandante di torpediniera, alla data dell’armistizio dava nuova prova di superbo spirito combattivo attaccando con la sola sua unità sette navi germaniche di armamento prevalente che affondava a cannonate dopo aspro combattimento, condotto con grande bravura ed estrema determinazione. Esempio fulgidissimo ai posteri di eccezionali virtù di comandante e di combattente e di assoluta dedizione al dovere”.

Oceano Atlantico, 5 novembre 1942 – 1° febbraio 1943, Alto Tirreno, 9 settembre 1943 La sua morte tragica si riassume nella lettera scritta alla Madre, in una frase: “Da mesi, mamma, rimugino su questi fatti e non riesco a trovare una via d’uscita, uno scopo nella mia vita. Da mesi penso ai miei marinai del Tazzoli che sono onorevolmente in fondo al mare e penso che il mio posto è con loro”. A lui, all’Eroe, la nostra memoria imperitura.