Ben rivà an Riva 2020, mascherine e distanziamento alla festa patronale di San Cassiano

Buona partecipazione di pubblico alla 18° edizione della festa Ben rivà an Riva, la tradizionale festa patronale di San Cassiano, andata in scena questo weekend in formato ridotto a causa delle prescrizioni anti-Covid. Molti i fedeli raccolti in piazza per assistere, nel rispetto delle normative vigenti, alla santa messa celebrata dal vescovo di Biella Roberto Farinella.

“Nonostante il programma ridotto al minimo, siamo soddisfatti della giornata – spiega Paolo Robazza dell'Ente Manifestazioni Biella Riva – anche perchè tutti hanno rispettato il distanziamento e l'utilizzo della mascherina. Peccato solo che nel pomeriggio non si è potuto tenere la rassegna corale in piazza a causa della pioggia. Il tutto si è svolto in chiesa ma con numeri ridotti, sempre per mantenere il distanziamento”.