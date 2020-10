Emergenze in tempo reale, in fase di lancio IT-alert. Pella: "Progetto significativo per cittadini e amministratori"

Un sistema che permetta di raggiungere i cittadini in tempo reale per allertarli su eventuali situazioni di emergenza. È IT-alert, sistema realizzato dal Dipartimento della Protezione Civile il cui lancio è stato approvato lo scorso giovedì in sede di conferenza unificata tra Governo, Regioni, Province e Comuni.

"Si tratta di un progetto importante e significativo - commenta l'onorevole biellese Roberto Pella, presente alla conferenza unificata in qualità di vicepresidente Anci - perché con questo strumento possiamo raggiungere i cittadini allertandoli per tempo, sgravando anche i sindaci della responsabilità e difficoltà di avvisare tutti in caso di emergenza. Il sistema sarà lanciato in tutta Italia e l'intenzione è quella di farlo entrare in funzione entro fine ottobre".

Come indicato sul sito ufficiale italert.it, infatti, in questo mese il sistema entrerà in servizio sperimentale. Ciò significa che in questo periodo di tempo, oltre a possibili prove tecniche di trasmissione, potranno essere inviati messaggi reali in affiancamento agli strumenti di comunicazione già esistenti e fornite dalle componenti del Sistema Nazionale di Protezione Civile.

Del progetto ne ha parlato anche Angelo Borrelli, capo dipartimento di Protezione Civile, durante l'incontro con i sindaci del quadrante Biella-Vercelli-Novara-VCO a Cerrione, inserito nel programma di sopralluogo dei territori colpiti dall'alluvione.

"Si tratta di una modalità - ribadisce Pella - che supera una criticità enorme, da sempre posta da ANCI, in tema di responsabilità dei sindaci e degli amministratori locali. Oltre all'"allerta" meteo, il sistema sarà esteso e prevederà la trasmissione automatica di ulteriori messaggi di "pericolo" al fine di adottare tempestivamente misure di messa in sicurezza e di aggiornarsi sull'evoluzione dell'evento in corso anche attraverso altri canali media". Nello specifico, il sistema informa e tutela il cittadino in caso di emergenze (piogge intense, frane, incendi) o in merito a situazioni quotidiane (acqua non potabile, distacco inatteso di energia elettrica, interruzioni strade, chiusura delle scuole).