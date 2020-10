Dalla Regione oltre 10 milioni per il rinnovo dei bus, Ferraris (Atap): "Siamo pronti ma attendiamo istruzioni precise"

Buone notizie per il trasporto pubblico locale. Nei giorni scorsi, la Giunta regionale ha deliberato un investimento da 10,3 milioni di euro per il rinnovo della flotta autobus, chiedendo all’Agenzia della mobilità piemontese la ripartizione delle risorse.

"Sicuramente una buona notizia per la nostra azienda e soprattutto per i cittadini - commenta il presidente di Atap Vincenzo Ferraris -. Al momento non sappiamo i dettagli del finanziamento, ma l'idea è quella di acquistare dei nuovi mezzi diesel, che in base ai fondi che riceveremo andranno a sostituire totalmente o in parte i nostri pullman. Inoltre, durante l'ultimo consiglio di amministrazione abbiamo messo a punto la procedura per l'eventuale inserimento dei bus a metano sulle linee extraurbane, in particolare quelle di Vercelli. Insomma, in qualsiasi caso siamo pronti".