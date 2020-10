Covid, parla il dottor Cavalotti: “Polemiche inutili su obbligo mascherina all’aperto. Dpcm? Misure di buon senso” VIDEO

“Era prevedibile che, con l’aumentare dei casi in maniera esponenziale, il governo Conte effettuasse una stretta su assembramenti e uso dei presidi di sicurezza. Le polemiche sull’obbligo della mascherina all’aperto? A mio avviso poco giustificabili in questa fase”.

A ribadirlo con fermezza e assoluta certezza il medico di famiglia Alessandro Cavalotti che, in un video appello, ha commentato il nuovo balzo in avanti dei casi positivi da Covid-19 e le misure adottate dall’esecutivo giallorosso per affrontare la nuova fase dell’emergenza sanitaria. “La mascherina è importante per evitare il diffondersi del virus ed è fondamentale l’obbligo di portarla con sé – sottolinea Cavalotti – Dobbiamo aiutare le istituzioni e le autorità sanitarie a mantenere il controllo della situazione”.

Molti i passi in avanti compiuti in questi mesi per contenere il Covid-19. “La capacità del sistema di intercettare i positivi è migliorata di molto rispetto a marzo e aprile – spiega il medico biellese – Le unità speciali riescono, insieme ai dipartimenti, a trovarli con maggior efficacia, così come i contatti che hanno avuto tracciando e tamponando una serie di persone che presentano scarsa sintomaticità o siano asintomatici del tutto. Oggi si riesce a trovare la malattia precocemente, e in fase silente, trattando meglio gli stessi malati. Ma per continuare a farlo dobbiamo collaborare tutti assieme affinché il sistema regga e non collassi, specialmente con l’arrivo della stagione fredda e la comparsa della normale influenza”.

Per il dottor Cavalotti “il decreto di ottobre ha introdotto misure di comune buon senso. La mascherina? L’unico strumento per rallentare i contagi”.