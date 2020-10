Biella ricorda le vittime durante la pandemia da Covid-19, piantumata aiuola all'Ospedale FOTO

Una giornata di commemorazione per tutte le persone decedute durante la pandemia da Covid-19. Grande partecipazione all'iniziativa interreligiosa che si è svolta nel pomeriggio di sabato, 10 ottobre, nell'area antistante l'obitorio del Nuovo Ospedale degli Infermi di Ponderano.

Alla cerimonia, aperta a tutti i cittadini, erano presenti molte autorità, tra cui i sindaci di Biella e Ponderano Claudio Corradino e Roberto Locca, il presidente della Provincia Gianluca Foglia Barbisin, il commissario dell'ASL Biella Diego Poggio, il prefetto Fabrizia Triolo e il presidente di Far Pensare Francesco Leone. Per molti è stato un momento simbolico di raccoglimento per ricordare i deceduti e mostrare vicinanza ai loro familiari e amici, senza dimenticare l'impegno degli operatori della salute profuso nei giorni della pandemia.

Struggente il momento delle testimonianze e della piantumazione dell'aiuola, a conclusione della Cerimonia della Memoria e del Ringraziamento.