Biella, da domani lavori in Riva. Inevitabile il traffico. Corradino: "Trovate percorsi alternativi"

"Ho chiesto alla ditta di eseguire il lavoro il più presto possibile. Il lavoro sulla rete fognaria ha una certa priorità e dobbiamo farlo. Mi scuso con i cittadini per il disagio e suggerisco di utilizzare percorsi alternativi". Queste le parole del sindaco di Biella Claudio Corradino a poche ore dall'intervento in Riva che congestionerà la rete viaria automobilistica di una delle arterie più trafficate della città.

"A partire da domani possibili disagi alla viabilità all’incrocio semaforico di Biella Riva per via di lavori urgenti di manutenzione alla rete della fognatura in carico a Cordar -scrive la nota stampa del comune di Biella-. Come spiega l’ordinanza è istituito il divieto di transito dalle 8,30 del 13 alle 24 del 16 ottobre all’intersezione formata da via Galilei, via Italia e via Marocchetti e in via Marocchetti nel tratto compreso tra via Italia e via Ramella Germanin, eccetto residenti e aventi diritto. Sempre dalle 8,30 di domani 13 ottobre e fino al 27 ottobre è istituito il divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata in via Galileo Galilei nel tratto tra via Repubblica e via Italia".