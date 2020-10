Tutto il calcio biellese: Vigliano perde derby con Cossato. Ceversama schiacciasassi

Turno di campionato interessante per le squadre delle categorie minori del Biellese con ben due derby in programma. Il primo era in Promozione e ha visto la Città di Cossato passare per 2 goal a 1 sul campo del Vigliano, il secondo invece vedeva come protagonista il Ceversama, capace di strapazzare la Torri Biellesi con il risultato di 4 a 0 in Prima Categoria.

In Promozione giornata storta per la Chiavazzese che viene sconfitta per 3 reti a 2 in casa dell’Arona ma rimane a - 3 dalla vetta della classifica, affiancata da Città di Cossato capace di trionfare nel derby biellese contro il Vigliano.

Il turno di Prima Categoria di questo weekend si rivela non benevolo con le squadre nostrane. Valdilana riesce a strappare appena un pareggio contro la Strambinese e la Valle Cervo viene sconfitta dalla Virtus Vercelli.

Giornata ben più rosea in Seconda Categoria dove Gaglianico, Cervo e Lessona portano tutte a casa almeno un punto. Il Gaglianico travolge Lozzolo con 3 reti a 0, Lessona passa di misura versus San Rocco, rimanendo prima n classifica e La Cervo pareggia 3 a 3 contro il River Sesia portando a casa il primo punto stagionale.

Promozione

Risultati del 3° turno

Arona vs Chiavazzese 3-2

Vogogna vs Omegna 3-2

Dormelletto vs Santhià 0-2

Vigliano vs Città di Cossato 1-2

Juve Domo vs Piedimulera 5-1

Sizzano vs Bianzè 2-2

Sparta Novara vs Bellinzago 6-2

Valduggia vs Briga in corso

Classifica

Sparta Novara 9

Santhià, Arona, Chiavazzese e Città di Cossato 6

Vogogna 4

Juve Domo, Omegna e Dormelletto 3

Vigliano e Bulè Bellinzago 2

Briga, Bianzè e Sizzano 1

Valduggia e Piedimulera 0

Prima Categoria

Risultati del 3° turno

Ceversama vs Torri Biellesi 4-0

Cigliano vs Pro Roasio 3-1

Gattinara vs San Nazzaro Sesia 3-0

Junior Pontestura vs La Chivasso 5-1

Ponderano vs Serravallese 1-2

Pro Palazzolo vs La Vischese 0-4

Strambinese vs Valdilana Biogliese 1-1

Valle Cervo Andorno vs Virtus Vercelli 1-3



Classifica

Gattinara 9

Ponderano, Cigliano, Virtus Vercelli e La Chivasso 6

La Vischese 5

Ceversama e Junior Pontestura 4

Serravalllese, San Nazzaro Sesia e Valle Cervo Andorno 3

Valdilana Biogliese 2

Strambinese e Pro Palazzolo 1

Pro Roasio e Torri Biellesi 0

Seconda Categoria

Risultati 2° turno

Gaglianico vs Lozzolo 3-0

Juvenzo San Rocco vs Livorno Ferraris 2-1

La Cervo vs River Sesia 3-3

Lessona vs San Rocco 1-0

Lumellogno vs Rmantin 1-3

Pernatese vs Olimpia Sant'agabio 3-1

Virtus Mulino Cerano vs Cameri 4-1



Classifica



Virtus Mulino Cerano, Juvenzo San Rocco, Pernatese e Lessona 6

Gaglianico e Rmantin 3

La Cervo, River Sesia, Lumellogno e Lozzolo 1

Olimpia Sant'Agabio, San Rocco, Cameri e Livorno Ferraris 0