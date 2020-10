Nel Biellese nasce “funvolley”: La pallavolo inizia dal basso

Sportidea Candelo, FC Vigliano, Gaglianico Volley School e Scuola Pallavolo Biellese. Sono queste le 4 associazioni sportive del territorio che hanno deciso di collaborare attraverso un progetto di rete per dare vita al “FUNVOLLEY, la pallavolo inizia dal basso”. Si tratta di un progetto di rete per lo sviluppo della pratica sportiva della pallavolo dei più piccoli, rivolto in particolare ai bambini della scuola primaria, con un’offerta articolata su 5 comuni (Biella, Vigliano Biellese, Candelo , Gaglianico e Zumaglia) che risponde ai bisogni di un importante bacino di utenza.

Propone corsi pomeridiani con sede in ognuno dei 5 comuni, partecipazione a concentramenti ed eventi dedicati ai più piccoli, coinvolgimento negli eventi delle società sportive promotrici del progetto ed, infine ma non meno importante, progetti nelle scuole per l’avvicinamento alla pallavolo e alfabetizzazione sportiva.

“Uniti si cresce” questo è lo spirito condiviso che ha portato le quattro società sportive a scegliersi per questo progetto: attraverso la cooperazione mettiamo a fattor comune le competenze e le strutture per dare alle famiglie e ai bambini un servizio di qualità sia dal punto di vista tecnico pallavolistico, con la selezione di allenatori qualificati, sia organizzativo, con particolare riferimento ad eventi e momenti di aggregazione che difficilmente le singole società - contando solo sulle proprie forze - avrebbero potuto offrire ai propri atleti. Inoltre, il progetto risponde ad una bella esigenza del territorio: riporta la pallavolo in due comuni, Candelo e Vigliano, che vantano un passato glorioso in questa disciplina sportiva.

Punto di riferimento per le famiglie e per i bambini è Angela Marotta, allenatrice conosciuta sul territorio per aver collaborato in questi anni con diverse società sportive e istituti scolastici su progetti dedicati ai bambini.

Nei primi giorni di ottobre sono partite le sessioni di allenamento pomeridiane nei comuni di Biella e Gaglianico, a metà mese circa partiranno anche le restanti a Vigliano, Zumaglia e Candelo. Sono previsti anche alcuni progetti dedicati alle scuole che verranno inseriti nella programmazione in corso d’anno, in accordo con i singoli Istituti Scolastici.

Fin da ora è possibile prendere contatto con la coordinatrice Angela Marotta, per avere informazioni e dettagli del progetto e manifestare il proprio interesse all’iscrizione utilizzando la mail funvolleybi@gmail.com oppure chiamando al seguente numero 3458507667.