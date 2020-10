La Biellese trionfa di misura nel derby e torna a vincere. Fulgor 4° ko di fila FOTO

Basta una rete siglata nel secondo tempo da Latta per permettere alla Biellese di portare a casa i 3 punti nel primo derby di questa stagione di Eccellenza. La squadra di Biella torna finalmente alla vittoria dopo due sconfitte di fila contro Stresa e RG Ticino mentre la Fulgor Ronco Valdengo rimane inchiodata in fondo alla classifica con nessun punto conquistato. Si tratta del quarto KO di fila per gli uomini di mister Mellano. I bianconeri possono tornare all'inseguimento della testa del tabellone, distante appena 4 punti.

Risultati del 4° turno

Alicese Orizzonti vs RG Ticino 0 - 0

Borgaro Nobis vs Stresa 3 - 0

Borgovercelli vs Accademia Borgomanero 1 - 0

Settimo vs Dufour Varallo 1 - 1

Città di Baveno vs Verbania 1 - 1

LG Trino vs La Pianese 0 - 1

La Biellese vs FR Valdengo 1 - 0

Oleggio vs Aygreville 0 - 5

Venaria vs Pro Eureka 3 - 2

Classifica

Rg Ticino e Venaria 10

Aygreville 9

Borgaro Nobis 8

Stresa, La Pianese e Città di Baveno 7

Verbania e La Biellese 6

Oleggio 5

Dufour Varallo 4

Alicese Orizzonti, LG Trino, Borgovercelli, Accademia Borgomanero e Pro Eureka 3

Settimo 2

FR Valdengo 0