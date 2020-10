Buona la prima! Pallacanestro Biella vince e convince nel derby con la JB: 97-80

Buona la prima per Bottega Verde Pallacanestro Biella che vince il derby con la JB Monferrato per 97-80 e inizia con il piede giusto il suo cammino in Supercoppa LNP. Miglior realizzatore dei rossoblù Marco Laganà, che chiude il suo match con 21 punti a referto.

PRIMO QUARTO - Primo starting five della stagione composto da Laganà, Pollone, Miaschi, Wojciechowski e Hawkins. Partenza forte della Bottega Verde che guidata dai punti del capitano Marco Laganà mette subito la freccia su una JB che fatica a trovare il fondo della retina. Casale si mantiene in linea di galleggiamento grazie ai tiri liberi di Tomasini e ai canestri di Thompson. Alla fine del primo quarto è 30-21 per Barbante e compagni.

SECONDO QUARTO - Continua il percorso netto della compagine di casa che mantiene la doppia cifra di vantaggio grazie ai canestri di Wojciechowski e al fortissimo impatto difensivo della coppia Barbante-Pollone, fondamentale per creare il solco decisivo. Bene anche gli innesti dalla panchina di Lugic e Bertetti. All'intervallo è 55-33 Bottega Verde.

TERZO QUARTO - Coach Squarcina riparte con gli stessi cinque che hanno iniziato il match. Biella, nonostante i problemi di falli di Laganà e Berdini, mantiene il controllo del match contro una Casale che non riesce a rientrare in partita. Pesano le assenze di Redivo e dell'ex di turno Daniel Donzelli, ma va dato merito ai rossoblù di aver disputato un match solido con pochissime sbavature.

ULTIMO QUARTO - Partenza forte della JB che prova a rientrare nel match sfruttando un paio di minuti difficili dei rossoblù di casa, ma i canestri di Laganà e Pollone restituiscono sicurezza alla Bottega Verde che nel finale ha i nervi saldi per portare a casa una gara dominata dall'inizio alla sirena conclusiva. Al Biella Forum finisce 97-80. Una prestazione importante che ha messo in luce l'idea tattica da seguire in questa stagione: ritmi elevati e difesa ermetica. Domenica prossima si torna in campo, questa volta al Pala Gianni Asti di Torino contro la Reale Mutua nel secondo dei tre derby di questo girone. Palla a due alle ore 18.00.

Bottega Verde Pallacanestro Biella - JB Monferrato 97-80

Parziali: 30-21, 55-33, 74-52

Bottega Verde Pallacanestro Biella: Loro, Bertetti 4, Moretti ne, Laganà 21, Barbante 10, Miaschi 11, Lugic 12, Wojciechowski 20, Pollone 10, Vincini 2, Berdini 4, Hawkins 13. All.: Iacopo Squarcina, assistenti Andrea Niccolai, Alessandro Pogliaghi.

JB Monferrato: Thompson 21, F.Valentini 9, L.Valentini 7, Tomasini 12, Martinoni 13, Donzelli ne, Lomele 2, Msljenovic 2, Galluzzi, Camara 4, Redivo ne. All.: Mattia Ferrari, assistenti Andrea Valentini, Andrea Fabrizi.

Terna Arbitrale: Foti, Chersicla, Giovannetti