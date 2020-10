Bonprix BFB vince la prima sfida di Coppa Piemonte

In una situazione di emergenza, con l’organico ridotto a otto giocatrici, la Bonprix BFB è riuscita a vincere, aggiudicandosi la prima sfida della Coppa Piemonte di serie B, giocata sabato 10 ottobre alla Palestra dei Salesiani a Biella, contro LaPolismile di Torino.

Un primo incontro che offre un’idea di quanto sarà complicata questa stagione da vivere con la pandemia in corso. La formazione biellese è infatti scesa in campo senza quattro delle sue titolari: Francesca Gandino (capitano), Elena Ramella, Fabiana Tombolato e Adelaide Lambo.

Le prime tre, proprio nel corso della serata, si sono infatti sottoporre a tampone, per essere entrate in contatto con persone che presentavano sintomi da Covid-19, mentre la quarta si è temuta lontana dal gruppo per motivi di prudenza, a tutela dei suoi familiari, tra i quali risultano persone fragili. Nessuna di loro accusava i sintomi e il risultato del tampone è poi risultato negativo, ma questa è la procedura da seguire. Dopo un primo quarto (12-22) in cui le ragazze di Biella hanno concesso molto alle avversarie, nella seconda frazione di gioco si è vista un’ottima reazione, che le ha portate a recuperare punto su punto, grazie soprattutto ai canestri di Tarantino e Trucano, andando al riposo in vantaggio (33-27). Dopo un sostanziale equilibrio tra le due squadre nel terzo quarto, con la BFB comunque in vantaggio (48-42), nell’ultima frazione le padrone di casa si sono imposte con più decisione chiudendo sul 65-54.

“Viste le premesse e la situazione – commenta a fine gara coach Marco Cardano – possiamo essere soddisfatti. Giocavamo praticamente senza quattro delle ragazze che avrebbero fatto parte del quintetto base, quindi in situazione di emergenza. Abbiamo schierato sei giovanissime, che hanno risposto bene. L’inizio è stato un po’ moscio, un atteggiamento che purtroppo avevamo già la scorsa stagione. Poi però le ragazze hanno avuto una buona reazione. Dobbiamo ancora lavorare molto sulla difesa e sulle diverse situazioni in attacco. Posso dire comunque che è stata una prima prova positiva. Significa che abbiamo lavorato bene in allenamento e quindi sono soddisfatto. Nota di merito per Francesca Guzzon, che nell’emergenza si è sacrificata a giocare da quattro”.

Prossimo appuntamento Sabato 17 ottobre alla 17 a Torino per la sfida di ritorno.