"Creators- The Past", l'attesa è finita: Tanti biellesi per la prima al Mazzini

Tanta attesa e grande curiosità. Questi i due "ingredienti" fondamentali che hanno accomunato i tanti biellesi giunti al Cinema Mazzini lo scorso 8 ottobre per la prima del colossal made in Piemonte "Creators - The Past". Il film è uscito in contemporanea in tutta Italia. A presentare la serata nel capoluogo laniero sono stati la produttrice e attrice Eleonora Fani e il presidente di Confartigianato Cristiano Gatti. Unanime il giudizio degli spettatori, colpiti dai numerosi effetti speciali che lo rendono a pieno titolo il primo film di fantascienza totalmente italiano.