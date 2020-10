La Val Mastallone esce dall'isolamento: aperta la pista di emergenza al Pian delle Fate

Dopo una settimana di lavoro incessante, è stato spezzato l'isolamento della Val Mastallone aprendo una pista che supera il nodo critico del Pian delle Fate di Cravagliana, dove la strada è stata letteralmente spazzata via dalla furia dell'acqua.

"Da sabato pomeriggio - spiega il vice presidente della Provincia, Pier Mauro Andorno - è stata aperta la pista di emergenza che collega Varallo alla ValMastallone, in attesa dei lavori definitivi". Il collegamento, è transitabile dalle 6 alle 9; dalle 12 alle 14 e dalle 17 alle 21.

"I tecnici che si sono impegnati su tutti i fronti per ripristinare i collegamenti in tempi veloci hanno fatto davvero un ottimo lavoro - commenta Andorno - Un impegno profuso per il territorio e per gli abitanti isolati che hanno avuto una risposta celere compatibilmente con la situazione disastrosa dell’arteria. A loro e alla ditta appaltatrice va il mio personale grazie".