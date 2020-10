Valle Cervo invasa da curiosi e ciclisti indisciplinati. Il sindaco Piatti: "Chiunque rispetti i divieti" FOTO

Non solo la visita di esponenti politici e sabato quella del capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, in Valle Cervo, colpita duramente dall'alluvione della notte di venerdì e sabato scorsi, si sono riversate, in questo week end, moltissime persone e ciclisti curiosi di "toccare con mano" la reale situazione.

Purtroppo però si è registrata una grande indisciplina, con residenti che si sono lamentati del fatto di trovare nastri bianco e rossi di avviso strade chiuse e di pericolo, strappati. Non solo, diversi sono stati i ciclisti visti attraversare zone vietate al transito. Come ad esempio a San Giovanni, sulla strada che porta alla galleria Rosazza. "E' chiusa dalla frana -commenta il sindaco di Campiglia Cervo, Maurizio Piatti-. Addirittura hanno visto ciclisti passare all'interno del Santuario per proseguire verso rio Bele. Come si può notare dalle fotografie, innanzitutto è pericoloso e in seconda battuta è impossibile passare".

Ma non solo frazione Bele, anche il nuovo senso unico di circolazione, entrato in vigore pochi giorni fa dall'Asmara alla Balma, è stata metà di sconsiderati escursionisti con le due ruote che fregandosene altamente della divieto, hanno risalito la strada in senso opposto mettendo in pericolo la loro vita e in caso di incidente, rovinare quella di un incolpevole automobilista. Ricordiamo che per Piedicavallo è possibile accedervi solo dalla strada di Quittengo, a senso unico in salita. Per il ritorno invece l'unica via è la strada comunale che parte dall'Asmara e arriva alla Balma, incrocio per Riabella.

"Vorrei fare un appello -conclude Piatti- basta fare queste sciocchezze, in questo momento non abbiamo bisogno di ulteriori guai. Quindi i cittadini prestino la massima attenzione e rispettino la segnaletica onde evitare di inoltrarsi dove non è possibile accedere. Se una strada è transennata o bloccata da nastro bianco rosso, vuol dire che oltre non si può andare".