Serata da dimenticare, nei guai biellese per guida in stato di ebbrezza

Serata da dimenticare per un biellese. Intorno alla mezzanotte di ieri, 10 ottobre, sulla Trossi a Massazza, una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Mottalciata ha fermato una Cinquecento con due persone a bordo durante il servizio di controllo alla circolazione stradale.

Il conducente, un 55enne di Candelo, è stato sottoposto a controllo etilometrico dal cui esito è emerso un tasso alcolico di 1,44 mg/litro. Per questo, i Carabinieri hanno subito ritirato la patente al trasgressore. Nei suoi confronti partirà una segnalazione alla Prefettura ed un rapporto alla Procura della Repubblica di Biella per la violazione dell’art. 186 del Codice della Strada. L’auto è stata affidata al passeggero, risultato in regola.