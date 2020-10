Maltempo, chiude a Pralungo il ponte tra Favaro e frazione Valle. Asfaltata via Matteotti

Dopo l’ondata di maltempo che ha colpito buona parte del Biellese, i comuni sono sulla buona strada per il ripristino della viabilità. Succede a Pralungo dove, rispetto ad altre zone, ha riportato danni di lievi entità. Come anticipato settimana scorsa, si sono registrati due smottamenti del terreno adiacente lungo la strada per la frazione di Sant’Eurosia.

Una situazione monitorata molto attentamente che ha indotto prudenzialmente a limitare due tratti di carreggiata a senso unico alternato. Ma non solo: un privato si è visto crollare un muro di contenimento che fortunatamente non ha causato problemi all'abitazione o alle persone. Discorso diverso per i ponti: quello pedonale della Passerella è stato spazzato via, mentre quello di collegamento fra il Favaro e frazione Valle è stato chiuso con ordinanza dal comune di Pralungo.

"Prima del maltempo - spiega il sindaco Raffaella Molino- il ponte presentava già alcune criticità tanto che il comune di Biella ha previsto degli interventi importanti di consolidamento e per il momento ci si era limitati a rendere il passaggio dei mezzi a senso unico alternato. Temo, però, che l'ultima alluvione abbia peggiorato lo stato delle cose e a titolo cautelativo ho ritenuto di chiuderlo in attesa di nuove valutazioni".

Intanto, è proseguita l’opera di asfaltatura dopo quelli eseguiti tra frazione Valle e Sant’Eurosia: è stato il turno della via Matteotti completamente ripristinata nel senso unico che attraversa il centro paese.