Io non rischio, anche volontari di Vigliano a campagna per promuovere buone pratiche di Protezione Civile

La Regione Piemonte, anche per l’anno in corso, il settimo consecutivo, collabora all’organizzazione della campagna nazionale “Io non rischio”. Il progetto vede coinvolte attivamente, oltre a soggetti istituzionali e tecnici, anche le associazioni di volontariato. Il Comune di Vigliano Biellese aderisce all’iniziativa grazie alla attività della Associazione VVB Volontari Vigliano Biellese.

A causa dell'emergenza da Covid-19, quest’anno il progetto avrà una connotazione prettamente telematica, tuttavia domenica 11 ottobre in via Florindo Comotto - presso la fontana - sarà presente un gazebo giallo con le insegne della campagna “Io non rischio”, dove verrà esposto il materiale illustrativo a cura dei volontari della VVB. Inoltre, sul sito comunale, è possibile trovare ogni approfondimento sulle iniziative nazionali e locali per "Io non rischio".