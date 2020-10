Cossato, al via servizio di pre e post scuola. Moggio: “Risultato eccezionale”

“Lavorando in maniera costante, siamo riusciti a mettere in piedi il servizio di pre o post orario per l’anno scolastico 2020/21”. A comunicarlo poco fa il sindaco di Cossato Enrico Moggio: dal prossimo 26 ottobre saranno attivati in tutti i plessi di scuole primarie e dell’infanzia i servizi di pre e post orario per tutte quelle famiglie che hanno presentato domanda di iscrizione al servizio. Due gli orari: 7.30-8.30 e 16.30-18.

Come si legge nella lettera ai genitori inviata dall’ufficio Istruzione e Scuole del Comune, i servizi saranno garantiti, in stretta aderenza alle linee guida ministeriali dettate per le attività didattiche all’interno della scuola, mantenendo l’omogeneità dei “gruppi classe” attualmente esistente, con un operatore dedicato per “gruppo”, nelle modalità meglio indicate nella nota informativa (clicca qui).

“Come avevamo promesso siamo riusciti ad ottenere un risultato eccezionale – spiega Moggio – Molti comuni ci hanno rinunciato a priori; noi no, trovando la giusta soluzione rispettando i criteri della sicurezza. Siamo una delle poche realtà comunali delle nostre dimensioni che mettono in piedi un servizio importante volto ad agevolare l’attività lavorativa dei genitori. Ringrazio l’assessore Colombo, la dirigente Gianola e tutto lo staff dell’Ufficio Istruzione che si è occupato di questo problema in maniera encomiabile”.

Non ci sarà un aumento sulle tariffe, come riportato nel documento, e saranno circa 80 gli studenti cossatesi che usufruiranno del servizio di pre e post scuola. Un numero che potrebbe aumentare con nuove adesioni all’orizzonte. “I problemi sono tanti ma operiamo per riuscire a risolverli tutti – conclude Moggio – A volte fare polemiche non è utile: forse, occorrerebbe aver maggior fiducia nelle parole degli amministratori”.

Nello stesso documento si possono leggere informazioni anche sul servizio di refezione scolastica e sulle motivazioni che hanno indotto alla richiesta di dotare gli alunni di borraccia.