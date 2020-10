Campiglia Cervo in pellegrinaggio a Oropa: “Rendere grazie per nessuna vittima dopo l’alluvione”

In preparazione della V Incoronazione della Madonna di Oropa, come segno di devozione e rispetto, l'amministrazione comunale di Campiglia Cervo in accordo con don Paolo Santa Caterina organizzano un pellegrinaggio ad Oropa per sabato 17 ottobre . “L’evento avrebbe dovuto svolgersi in primavera ma era stato rimandato a causa della pandemia all’autunno e questa data era stata fissata da tempo – spiegano dal Comune - L’alluvione del 3 ottobre ha di fatto ampliato il significato del recarsi dalla Madonna Nera della popolazione per rendere grazie del fatto che non vi siano state vittime e nemmeno danni strutturali alle abitazioni”.

Il ritrovo è fissato per le 10.15 davanti alla Basilica Antica dove alle 10.30 sarà celebrata la Santa Messa alla presenza del vescovo Roberto Farinella: durante la funzione verranno offerte le tre fasce da sindaco dei comuni di Campiglia, Quittengo e San Paolo Cervo, fusi dal 1-1-2016. Tali fasce sono contenute in un particolare quadro realizzato in faggio locale, ed offerto dall‘artista Gabriele Serra residente a Mulino Pianelli.

“E’ sempre stata molto sentita la devozione alla Madonna d’Oropa, dimostrata dalla numerosa affluenza dei fedeli ai tradizionali pellegrinaggi annuali e anche dalle amministrazioni comunali che hanno sempre cercato di essere presenti con un proprio rappresentante in fascia – spiega l’assessore Daniela Casale - Ancor più partecipati sono stati quelli organizzati a seguito di eventi tragici (storico quello alla fine della Seconda Guerra Mondiale). L’ultimo in ordine di tempo è stato il pellegrinaggio, con tante persone che hanno raggiunto Oropa a piedi, dopo l’evento alluvionale del giugno 2002 per rendere grazie alla Madonna che, nonostante la gravità dei danni, non vi siano state vittime, come fortunatamente è successo anche per quello di pochi giorni fa. Questa occasione di festa, nell’intento del parroco e della Giunta, vuole rappresentare un segno della nostra appartenenza al popolo biellese e soprattutto essere sintomo di unità della popolazione non soltanto per residenza anagrafica ma con senso di vera comunità. La parrocchia da parte sua storicamente ha sempre riunito nei suoi confini fedeli dei tre ex comuni ed ultimamente, con l’affidamento delle Parrocchie di Riabella e Rialmosso e le Rettorie di Oriomosso e San Giovanni al Parroco di Campiglia Cervo Don Paolo Santacaterina, ne ricalca esattamente i confini”.