A Piedicavallo volontari in azione per pulire strade dopo alluvione. Boom di donazioni: oltre 25mila

A Piedicavallo la solidarietà e il senso di comunità non conoscono confini. Numerosi i volontari che si sono ritrovati ieri mattina davanti alla sede del gruppo Alpini per sistemare i danni causati dal maltempo più di una settimana fa. Divisi in gruppi, i cittadini hanno ripulito le diverse zone del paese per riportarlo al decoro che merita.

“Tutto il paese si è letteralmente rimboccato le maniche per ripulire Piedicavallo e Montesinaro dai pesanti segni lasciati dall'alluvione – spiegano dalla Pro Loco – Una giornata di duro lavoro e solidarietà. Inoltre le donazioni per #scalpitiAMO per Piedicavallo continuano tanto che abbiamo superato il traguardo dei 25mila euro. Un grazie enorme a tutti i sostenitori e ai numerosi volontari che hanno reso possibile tutto ciò”.