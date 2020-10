Pollone, i protagonisti del soggiorno marino e termale ad Ischia

Penultimo giorno di vacanza ad Ischia per un gruppo di 30 persone che hanno partecipato al soggiorno marino e termale, organizzato da Pro Loco e Comune di Pollone, che ha offerto il viaggio in treno ad alta velocità. Il gruppo, che si trova sull'isola dal 27 settembre e domani farà rientro a Pollone, ha soggiornato presso l'Hotel Royal Palm Terme di Forio, struttura affacciata sulla romantica Baia di Citara, una delle più belle spiagge di Ischia.

Accompagnatore della comitiva, il sindaco di Pollone Sandro Bonino. "Come da tradizione - racconta il primo cittadino - anche quest'anno il nostro Comune ha proposto un soggiorno marino per pensionati ed anziani. La scelta è stata Ischia, per offrire la doppia opportunità delle cure termali e delle meraviglie offerte dall'isola. La vacanza si è svolta a Forio, presso una delle migliori strutture alberghiere del territorio, ed è andata molto bene. Arrivederci all'anno prossimo, certi di poter proporre sempre una nuova gradevole località balneare".