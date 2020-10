In Sport Rane Rosse, pioggia di medaglie per i Campionati Italiani di Categoria 2020

Contributi tecnici e fotografici by Romanenghi, Vagaggini e Locchi

Ottimi risultati per gli atleti In Sport Rane Rosse nei Campionati Italiani di Categoria 2020 che si mettono al collo ben 61 medaglie suddivise tra Nuoto e Salvamento. La manifestazione, a causa dell’emergenza epidemiologica che ha colpito il nostro Paese, è stata disputata a distanza estendendo i risultati conseguiti nella fase Regionale a tutto il contesto Nazionale. È stata comunque un grande esempio di Sport e di entusiasmo con 487 società e 8596 tra nuotatori e nuotatrici impegnati.

Lucrezia Fabbretti (a sx) e Simone Locchi (a dx) in grande spolvero

La disciplina che ha portato più medaglie è il Salvamento che ha totalizzato ben 39 medaglie: 12 ori, 13 argento e 14 bronzo. Da sottolineare le prestazioni di Simone Locchi con tre metalli più pregiati nei 100 con Ostacoli (Ragazzi), nei 100 Percorso Misto (Ragazzi) e nei 50 Trasporto Manichino (Ragazzi), e un secondo posto nei 200 Super Lifesaver (Ragazzi), Alessandro Marchetti che si è messo al collo un oro nei 200 Super Life Saver (Junior), un argento nei 50 Trasporto Manichino (Junior) e due bronzi nei 200 con Ostacoli (Junior) e nei 100 Percorso Misto (Junior) e Sofia Pjum che si è aggiudicata due primi posti nei 100 Manichino Pinne Torpedo (Ragazze) e 200 Super Lifesaver (Ragazze).

Di seguito le altre medaglie ORO: Francesco Corazza - 200 Super Life Saver (Ragazzi), Mattia d’Ippolito – 100 Percorso Misto (Junior), Lucrezia Fabretti – 100 Manichino Pinne, Andrea Piroddi - 100 Manichino Pinne, Sofia Pjum - 100 Manichino Torpedo con Pinne (Ragazze) e 200 Super Lifesaver (Ragazze), Edoardo Valtorta – 100 Manichino Torpedo con Pinne (Ragazzi), Gabriele Vestri – 100 Manichino con Pinne (Cadetti) ARGENTO Emanuele Achilli – 100 Percorso Misto, Francesco Corazza – 100 Ostacoli (Ragazzi), Alessandro Ghezzi – 100 Manichino Torpedo con Pinne (Ragazzi), Gabriele Loss - 200 Ostacoli (Junior), Claudio Molteni – 100 Manichino Torpedo con Pinne (Junior), Giulia Piovani – 100 Manichino con Pinne (Junior), Mattia Ponziani – 100 Percorso Misto e 50 Trasporto Manichino, Valentina Toti – 50 Trasporto Manichino, Edoardo Valtorta – 100 Manichino Pinne, Gabriele Vestri – 100 Percorso Misto BRONZO Gabriele Baduto – 200 Super Life Saver (Ragazzi), Luca Bonaventura - 100 Percorso Misto (Ragazzi), Francesco Corazza – 50 Trasporto Manichino e 100 Manichino Torpedo con Pinne (Ragazzi), Mattia d’Ippolito – 100 Manichino con Pinne (Junior) Alessandro Ghezzi – 100 Manichino con Pinne (Ragazzi), Laura Petrugnaro – 100 Manichino Torpedo con Pinne (Ragazze), Beatrice Pinaroli – 100 Percorso misto (Ragazze), Giulia Piovani – 100 Manichino Torpedo con Pinne (Junior), Valentina Toti – 100 Percorso Misto, Edoardo Valtorta – 100 Manichino con Pinne, Eleonora Zampolini – 100 Manichino con Pinne (Junior).

Anna Pirovano (a sx) e “Chicca” Fangio (dx) plurimedagliate

Tanti podi anche nel Nuoto con 22 piazzamenti ottenuti dagli atleti In Sport Rane Rosse: 7 ori, 8 argento e 7 bronzo. Collo pieno di medaglie per Francesca Fangio che si è aggiudicata il primo posto nei 200 Rana e due secondi posti nei 100 Rana e 200 Misti, e per Anna Pirovano che è salita sul gradino più alto del podio nei 200 Misti ed è arrivata terza nei 200 Stile Libero e nei 200 Farfalla.

Di seguito tutti i piazzamenti a podio: ORO: Giada Bolognese – 400 Misti (Cadette), Francesco Corazza – 200 Rana (Ragazzi), Massimiliano Matteazzi – 200 Misti, Milli Matteo – 50 Dorso, Alessandro Pinzuti – 50 Rana. ARGENTO: Alessia Bianchi - 200 Dorso, Giulio Brugnoni – 50 Farfalla, Francesco Corazza – 100 Rana (Ragazzi), Sara Morotti – 50 Rana, Ludovica Patetta – 400 Misti (Cadette), Alessandro Pinzuti – 100 Rana. BRONZO: Helena Biasibetti – 100 Farfalla (Cadette), Alessandro Bori – 100 Stile Libero, Gabriele Brambillaschi – 50 e 100 Dorso (Junior), Simone Locchi – 100 Stile Libero (Ragazzi).