Basket: ecco il Calendario provvisorio di serie C Gold di questa stagione

FIP Piemonte ha comunicato il calendario provvisorio del campionato 2020/2021: il Teens esordirà sabato 14 novembre alle 21 sul campo dell'ex squadra di Samuele Pasqualini, colpo del mercato estivo. La prima sfida in casa è in programma sabato 21 al Forum contro College Borgomanero.

Saranno 22 le giornate di stagione regolare, che terminerà l'1 maggio con il derby Casale-Biella. La formula del torneo prevede la qualificazione ai play off per le prime otto classificate, con promozione in B per la squadra vincitrice della post season.