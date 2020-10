Borriana, Fratelli d'Italia interroga la Giunta: "Ci sono soluzioni abitative per le persone in difficoltà?"

Il Comune di Borriana ha previsto soluzioni abitative da concedere in affitto alle persone in difficoltà economiche? Questo il quesito contenuto nell'interrogazione presentata all'Amministrazione da parte del gruppo consigliare di minoranza di Fratelli d'Italia.

A motivazione dell'interrogazione, che prevede una risposta orale o scritta, l'opposizione ha ricordato la possibilità di attingere al Fondo Nazionale del 2019 ed ha richiamato due delibere di quest'anno, una del 27 marzo e l'altra del 19 giugno, con cui la Giunta Regionale del Piemonte ha prima indicato e poi approvato i criteri di accesso e ripartizione dello stesso fondo.

In base a queste normative, i cittadini residenti in Piemonte e appartenti alle fasce econonomiche più deboli, possono ricevere dal fondo somme destinate al rimborso dei canoni di affitto pagati per le abitazioni.