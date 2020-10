Gifflenga, a 'Il Meleto' di Cascina Imperolo è tempo di raccolta

'Il Meleto' di Cascina Imperolo è una realtà agricola di Gifflenga nata nel 2013 che sta rapidamente conquistando appeal agli occhi dei consumatori. I loro prodotti sono validi, sani e soprattutto gustosi ed il motivo risiede nelle cure riservate alle proprie mele dal proprietario Davide Pichetto Fratin.

"A Cascina Imperolo la protagonista è la mela - spiega Fratin - e per lei ogni anno cerchiamo di migliorare sempre di più le nostre tecniche di produzione per renderla più buona e bella, ma sopratutto sana. Per sana intendiamo l'attenzione e l'impegno costante per la coltivazione con sistemi e prodotti certificati e naturali che rispettino il ritmo biologico stagionale delle piante, limitando al massimo l'utilizzo di altri prodotti, e proprio per questo motivo i nostri meleti sono totalmente coperti da reti antigrandine e curati quotidianamente da me e dai miei collaboratori, in modo tale da tutelare i nostri frutti e le piante da intemperie, da insetti infestanti e ogni altra forma di minaccia nella maniera più naturale ed ecologica possibile. In questo modo riusciamo a produrre un frutto di qualità eccellente rispettando l'ambiente che ci circonda".

In queste settimane i frutti sono appena stati raccolti dalle piante e sarebbe sicuramente opportuno cogliere l'occasione per assaggiarli. Le tipologie di mela coltivate a Cascina Imperolo va dalla Gala, morbida e dolce, alla Crimson, croccante e succosa, alla Golden, dal sapore speziato, all'orientale Fuji, dal sapore fresco.

"Vi aspettiamo numerosi presso la nostra cascina - conclude Fratin - per poter ammirare la bellezza del nostro meleto e noi dello staff saremo a vostra completa disposizione per consigliarvi la mela più adatta ai vostri gusti".